Названо число танков, которые поступят в Киев из Нидерландов и Дании Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2

Фото: IMAGO/Madis Veltman/Global Look Press

Leopard 2

Дания и Нидерланды передадут Украине в общей сложности 14 танков Leopard 2, сообщает датское издание Politiken со ссылкой на заявление местного министра иностранных дел Ларса Лекке Расмуссена и исполняющего обязанности министра обороны Троелса Лунда Поульсена. Об этом было объявлено 20 апреля утром после встречи в Совете по внешней политике.

Это не датские танки. Это сотрудничество по танкам, которые не датские, а закупаются в сотрудничестве с Нидерландами, — пояснил Троелс Лунд Поульсен.

Танки могут быть поставлены в начале 2024 года, отметил Поульсен. Это будут не первые танки, которые Дания отправляет Украине. Дания уже подарила не менее сотни танков старшей модели Leopard 1 вместе с Германией и Нидерландами. Они будут готовы к отправке на Украину в ближайшие недели. Цена нового пожертвования составляет один миллиард крон. И Дания, и Нидерланды делят расходы.

Ранее стало известно, что 20 апреля в Киев прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее его визит не анонсировался. Он призвал европейские страны продолжить оказывать Киеву военную помощь в новых объемах, выше ранее обещанных.