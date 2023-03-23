Названа сумма, необходимая для восстановления Украины Всемирный банк, ООН, Еврокомиссия и Киев оценили восстановление Киева в €383 млрд

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В €383 млрд обойдутся работы по восстановлению территории Украины от последствий военного конфликта, говорится в докладе с обновленными подсчетами Еврокомиссии, Всемирного банка, ООН и властей Киева. В этой оценке учитывались разрушения, зафиксированные до 24 февраля 2023 года с даты начала специальной военной операции.

Согласно новой совместной оценке, опубликованной сегодня правительством Украины, Группой Всемирного банка, Еврокомиссией и Организацией Объединенных Наций, стоимость реконструкции и восстановления на Украине выросла до $411 млрд (что эквивалентно €383 млрд), — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как указано в докладе, в этой учтены все пункты, которые позволяют превратить Украину в современную, низкоуглеродистую, устойчивую к стихийным бедствиям и климату страну, которая соответствует политике и стандартам Европейского союза. Хотя объем финансирования является огромным, опыт других стран показывает, что поэтапный подход к реконструкции имеет решающее значение, полагают авторы доклада.

Ранее председатель государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян заявил, что полное восстановление украинской энергосистемы займет годы. Он добавил, что самую большую сложность представляет ремонт высоковольтного электрооборудования. По некоторым видам оборудования срок изготовления составляет 15 месяцев.