Названа дата введения запрета на въезд автомобилей из России в Финляндию Финляндия введет запрет на въезд автомобилей из России 16 сентября

Фото: IMAGO/Sasu Makinen/Global Look Press

Российско-финляндская граница

Финляндия введет запрет на въезд в страну легковых автомобилей из России в субботу, 16 сентября, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен, слова которой приводит РИА Новости. Ограничение будет распространяться на автомобили, рассчитанные на девять и менее пассажиров. При этом властями предусмотрены исключения.

Финляндия вводит запрет на ввоз сегодня в полночь, — сообщила чиновница, выступая на пресс-конференции.

Как разъяснила Валтонен, в дальнейшем ввезти на территорию Финляндии зарегистрированный в России автомобиль смогут только граждане Евросоюза, постоянно проживающие в РФ и дипломаты. Также возможен ввоз подпадающих под запрет машин по гуманитарным соображениям.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что санкционные законы ЕС в отношении РФ запрещают въезд на территорию содружества на зарегистрированных в России автомобилях. Это будет расцениваться как запрещенный импорт, вне зависимости от того, используется ли машина в личных или коммерческих целях. Под ограничения также попали смартфоны, ноутбуки и различные средства личной гигиены вроде туалетной бумаги, шампуней или зубной пасты. Кроме того, в черном списке оказались драгоценности.