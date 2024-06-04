Назван вероятный срок окончательного разгрома ВСУ на всех направлениях Военный эксперт Дандыкин: ВСУ грозит окончательный разгром летом

Фото: МО Украины

Вооруженным силам Украины уже летом грозит окончательный разгром, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что вся летняя кампания на всех направлениях в зоне спецоперации ВС России будет решающей. По мнению эксперта, вспомогательные направления при этом могут стать главными.

Думаю, что вся летняя кампания будет решающей, на всех направлениях, где ВСУ потеряют возможность наступать, не только на Харьковском направлении. Это решать Генштабу, верховному главнокомандующему. Опыт показывает, что вспомогательное направление может стать главным, главное — вспомогательным. Это военное искусство, — пояснил эксперт.

Как считает Дандыкин, действия России под Харьковом стали неожиданностью для Киева. Из-за этого, отметил он, ВСУ ослабили позиции на ряде участков, появилось еще больше прорех в обороне. Эксперт допустил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения находится в руках российской армии.

К концу лета, очевидно, будут предпосылки. Все-таки на Украине тотальная мобилизация проходит, пусть все разворовали, но кое-что сделать успели, построили. Но лето будет определяющим, — заключил Дандыкин.

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков ранее заявил, что потеря Волчанска и Часова Яра обернется для Украины большими проблемами в преддверии саммита в Швейцарии. По его словам, утрата контроля над этими городами несет политические риски, поскольку потери территорий могут негативно повлиять на результаты международных встреч.