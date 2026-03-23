Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 00:17

Назван лидер выборов в парламент Словении

На выборах в парламент Словении лидирует движение «Свобода»

Фото: Steve Outram/Steve Outram / DanitaDelimont.co/ Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Победу на очередных выборах в Государственное собрание (нижнюю палату парламента) Словении одерживает правящее движение «Свобода» премьер-министра страны Роберта Голоба. Указано, что оно набрало уже 29,9% голосов по данным экзитпола.

Второе место занимает оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши с 27,5%. Партнеры движения премьера по правящей коалиции в лице партии «Социальные демократы», а также единого списка партий «Левые» и Vesna пользуются поддержкой 6,7 и 6,3% электората соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова заявила, что Центризбирком готов организовать выборы в 2026 году даже с учетом внешних рисков и сложной ситуации в ряде регионов. Она отметила, что избирательная система страны уже имеет достаточный опыт для работы в нестандартных условиях.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.