Назван лидер выборов в парламент Словении На выборах в парламент Словении лидирует движение «Свобода»

Победу на очередных выборах в Государственное собрание (нижнюю палату парламента) Словении одерживает правящее движение «Свобода» премьер-министра страны Роберта Голоба. Указано, что оно набрало уже 29,9% голосов по данным экзитпола.

Второе место занимает оппозиционная Словенская демократическая партия (СДП) Янеза Янши с 27,5%. Партнеры движения премьера по правящей коалиции в лице партии «Социальные демократы», а также единого списка партий «Левые» и Vesna пользуются поддержкой 6,7 и 6,3% электората соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил пятерку членов Центральной избирательной комиссии по президентской квоте на новый пятилетний срок. В состав вошла действующий председатель ЦИК Элла Памфилова. В список также включен Герой России Анатолий Сысоев, в свое время он закончил программу «Время героев».

До этого Памфилова заявила, что Центризбирком готов организовать выборы в 2026 году даже с учетом внешних рисков и сложной ситуации в ряде регионов. Она отметила, что избирательная система страны уже имеет достаточный опыт для работы в нестандартных условиях.