Назван путь решения каталонского вопроса

В Испании всё ещё не решён и актуален каталонский вопрос. Эту проблему можно решить, если в стране откажутся от монархической формы правления. Об этом рассказал политолог Александр Чичин, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

Он отметил, что Мадрид использует экономические рычаги давления на Каталонию, пытаясь всячески затянуть регион в кооперацию с другими областями страны. В рамках государственных программ реализуются планы, в которых Барселона выступает реципиентом, а центр демонстрирует приоритетность этого внешнеполитического направления.

Эксперт подчеркнул, что большая часть каталонцев по-прежнему считают себя жителями Каталонии, а уж потом — Испании. Сторонники отделения региона с небольшим перевесом побеждают на местных выборах.

Вероятно, Мадрид рано или поздно должен будет инициировать реформу конституции, чтобы она превратилась из монархической в ту, которую предоставила бы автономиям большие права. Возможно, это будет федеративная форма правления, хотя об этом сегодня не принято говорить, — сказал Чичин.

Ранее экс-главу кабмина Каталонии Карлеса Пучдемона задержали на Сардинии. Позднее его отпустили из тюрьмы. В октябре 2019 года по постановлению Верховного суда Испании был выдан ордер на его арест. Испанские власти обвиняют Пучдемона в подстрекательстве к мятежу и хищениях. Политик считается лидером движения за независимость Каталонии.