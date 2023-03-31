Натовские «миротворцы» рвутся на Украину

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Военные учения НАТО

Венгерский лидер Виктор Орбан, enfant tеrrible большой европейской политики, взорвал очередную информационную бомбу. По его словам, в натовских кругах начинают допускать отправку на Украину вооруженных сил НАТО под видом миротворческого контингента. Венгерский политик даже отметил постоянную эволюцию взглядов своих военно-политических союзников, которые сначала воздерживались от снабжения ВСУ летальными вооружениями, а сейчас уже открыто рассуждают о том, сколько «незалежникам» нужно танков и даже истребителей. Все чаще возникает тема формы прямого вмешательства НАТО в конфликт, хотя все понимают, что страны Альянса и так уже де-факто принимают участие в вооруженных столкновениях на Украине.

К слову, впервые о миротворцах заговорили еще прошлой весной в Польше. Тогда речь шла о введении польского контингента на запад Украины, что на деле выглядело бы откровенной оккупацией территорий, которые варшавские реваншисты считают исторически своими. Но продвижение российской армии оказалось менее стремительным, чем предсказывали некоторые военные аналитики. И тогда ввод польских «миротворцев»-оккупантов грозил прямым столкновением уже с частями ВСУ.

Фото: Shutterstock Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

За год многое изменилось и было переоценено. В частности, многочисленные наемники и «отпускники» из натовских стран и так активно воюют на стороне Украины. Однако пафосные предсказания о скорой победе Незалежной над «агрессорами» звучат все тише, а задуманное в американских штабах победоносное наступление ВСУ на Приазовье никак не начнется. Более того, украинский министр «закордонных справ» Кулеба решил соломки подстелить и откровенно заявил, что провал наступления станет поражением всего Запада. Тем самым он выдал страх киевской верхушки перед неминуемым поражением.

В Киеве явно обеспокоены тем, что отсутствие столь долго ожидаемой «перемоги» подтолкнет коллективный Запад к поиску компромисса. И вот тут-то и может возникнуть идея ввода миротворческих сил, чтобы сохранить под своим контролем хотя бы часть Украины. Естественно, с санкции ООН. А претензии на земли современной Украины уже не только со стороны Польши, но и Румынии придали бы такой операции особый смысл.

Но вопрос как раз в последствиях решающего украинского «наступа», к которому ВСУ бесцеремонно подталкивают из Вашингтона. Немало ведь было сказано, что за стол переговоров с Москвой можно будет садиться только после решающих успехов ВСУ на поле боя, чтобы уж наверняка вести такие переговоры с позиции силы.

Но, видимо, энтузиазма по поводу возможных успехов вооруженных до зубов укронациков у их кукловодов остается все меньше. Поэтому пока кулуарно прорабатываются разные комбинации спасения лица коллективного Запада. Потому и заговорили о вводе миротворцев, само появление которых должно говорить не о поражении западной стратегии, а, наоборот, о решающей западной роли в урегулировании.

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press Вооружённые силы Польши

Правда, миротворцы могут вводиться только при условии согласия всех конфликтующих сторон. В противном случае речь реально пойдет о прямом столкновении сил стран НАТО и российской армии, то есть начале третьей мировой войны, которая может дополниться боями не только на европейском театре.

К тому же Россия никогда не согласилась бы на чисто натовский миротворческий контингент. Но вполне вероятно, что Орбана попросили «провентилировать» эту идею, введя ее в публичное поле. Ждем её развития.