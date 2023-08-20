НАТО может принудить Украину попрощаться с бывшими территориями Advance: НАТО может принудить Украину сдаться после провала контрнаступления

Фото: МО Украины

НАТО может вынудить Украину отказаться от части территории для начала мирных переговоров, предположил в статье для Advance обозреватель Дамир Марьянович. По его мнению, через два месяца с начала контрнаступления ВСУ оказалось, что украинцы не способны пробить российскую линию обороны и вернуть себе утраченные территории.

На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России, — считает Марьянович.

Начальник штаба генсека Альянса Стиан Йенссен ранее заявил, что НАТО может принять Украину, если она согласится признать спорные территории российскими. По его словам, это один из рассматриваемых вариантов.

Политолог Сергей Станкевич отметил, что Украина не готова отказаться от части территорий в пользу России ради членства в НАТО. Эксперт уточнил, что предложение Альянса, поступившее Киеву, нельзя воспринимать серьезно. Он предположил, что это мог быть случайный выпад.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, отметил, что теоретически вступление Украины в Альянс в обмен на территории возможно. Эксперт пояснил, что сейчас неурегулированные территориальные претензии являются одним из препятствий для принятия государства в НАТО.

При этом он усомнился, что Киев пойдет на такое соглашение. Кроме того, Россия также может отказаться от заключения договора с действующей киевской властью. Журавлев заключил, что в случае вступления Украины в НАТО западным странам придется защищать нового участника в соответствии со статьей Вашингтонского договора, а это может привести к большим проблемам на мировой арене.