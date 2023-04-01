Наступление ВСУ приравняли к самоубийству: новости СВО на вечер 1 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Сформированную на Украине «Гвардию наступления», задачей которой является ведение боевых действий в Крыму и Донбассе, ожидает печальная участь, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По словам парламентария, любая попытка наступления со стороны ВСУ обернется самоубийством. Он объяснил это тем, что на территории прифронтовых регионов ВС РФ создали глубокоэшелонированную линию обороны. Шеремет подчеркнул, что попытки прорыва с украинской стороны будут купированы и обернутся для ВСУ огромными потерями. И это приблизит победу российской стороны и денацификацию соседнего государства, заключил парламентарий.

О «Гвардии наступления» с журналистами NEWS.ru поговорил военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт рассказал, что ее численность может составлять до 24 тысяч бойцов. Суконкин отметил, что это серьезная сила, поскольку речь фактически идет об армейском корпусе. Эксперт уверен, что вооружать «Гвардию наступления» будут оружием, которое поставляется Западом. Также он уточнил, что все новые украинские части получат западную технику. Суконкин предположил, что у ВСУ, скорее всего, тоже формируется около 20 бригад.

Тем временем на Западе стали признавать, что ресурсы для помощи Киеву не являются бесконечными. Так, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что государства НАТО планируют отправить Киеву два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard. Он уточнил, что отправить Украине больше едва ли получится, потому что ресурсы союзников ограничены. Как заметил Писториус, он сам как министр обороны просто не может отдать все. К тому же, по его словам, у ФРГ есть резервы, которые нельзя расходовать.

Фото: Federico Gambarini/Global Look Press Министр обороны ФРГ Борис Писториус в башне Leopard 2A6

Кроме того, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли отметил, что в распоряжении американских властей имеется небольшой запас ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность передачи таких ракет Украине. При этом, по словам Милли, дальность действия не всегда является решающим фактором на поле боя.

Суконкин объяснил, с чем на данный момент связан дефицит военных ресурсов НАТО для осуществления поставок оружия на Украину. Дело в том, что после развала СССР началась утилизация вооружений, вызванная нецелесообразностью содержания большого количества войск. Как заключил обозреватель, в Минобороны ФРГ имели в виду, что Запад не может выйти на необходимые темпы производства, чтобы помочь одновременно и Киеву, и себе.

1 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на Купянском направлении было ликвидировано до 50 бойцов ВСУ. Также там уничтожено два автомобиля и одна гаубица Д-30. На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили до 100 человек. Как сказал Конашенков, на Донецком направлении ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и наемников, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях — до 50, а на Херсонском — до 40.

Представитель оборонного ведомства рассказал, что ВСК РФ в районе населенного пункта Коптево в ДНР сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Нововасилевка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. Также за сутки российские системы ПВО перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч». За указанное время возле населенных пунктов в ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях ВС РФ ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ скопили большое количество бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он уверен, что украинские войска намерены форсировать Днепр. Также Рогов заявил, что российские войска ударили по скоплениям украинских бойцов в районе населенного пункта Разумовка. Таким образом, ВС РФ удалось пресечь попытки выдвижения диверсантов.

В ночь на субботу, 1 апреля, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области. Информацию обнародовал губернатор региона Роман Старовойт. Он добавил, что никто не пострадал, однако зданию и близлежащим строениям нанесен ущерб. Их осматривают специалисты из группы разминирования.