Нападение на цыган начали расследовать киевские следователи

https://static.news.ru/photo/0319840e-8d37-11ea-a6cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Національна поліція України/facebook.com

В Киеве расследуют нападение на семью цыган в одном из районов города, в результате которого был избит один из её членов и сожжена палатка с вещами и документами.

Об этом сообщили в пресс-службе местного управления полиции. По её данным, полицейские обнаружили в Интернете публикацию о совершения нападения.

Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились автор публикации и волонтёры, — говорится в сообщении.

На данный момент следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство. Происшествие квалифицировано как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, передаёт РИА Новости.

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