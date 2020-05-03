Нападение на цыган начали расследовать киевские следователи

В Киеве расследуют нападение на семью цыган в одном из районов города, в результате которого был избит один из её членов и сожжена палатка с вещами и документами.
Об этом сообщили в пресс-службе местного управления полиции. По её данным, полицейские обнаружили в Интернете публикацию о совершения нападения.
Сейчас полицейские устанавливают самих пострадавших. К этой работе подключились автор публикации и волонтёры, — говорится в сообщении.
На данный момент следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство. Происшествие квалифицировано как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности,
Ранее NEWS.ru писал о том, что в ФРГ, в городе Ханау, несколько вооружённых мужчин напали на прохожих. Четыре человека получили ранения.
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