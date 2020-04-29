Группа вооружённых людей напала на прохожих в немецком городе

https://static.news.ru/photo/e76d7186-89f6-11ea-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Spicker/www.imago-imago.de/Global Look Press

В ФРГ, в городе Ханау, несколько вооружённых мужчин напали на прохожих. Четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает портал «Фокус-онлайн», ссылаясь на полицию. По его данным, в нападении участвовали от пяти до семи человек. Атакующие были вооружены ножами. Двоих подозреваемых задержали сотрудники полиции.

В результате нападения ранены четыре человека от 17 до 26 лет, их госпитализировали. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает, передаёт ТАСС.

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