Группа вооружённых людей напала на прохожих в немецком городе

В ФРГ, в городе Ханау, несколько вооружённых мужчин напали на прохожих. Четыре человека получили ранения.
Об этом сообщает портал «Фокус-онлайн», ссылаясь на полицию. По его данным, в нападении участвовали от пяти до семи человек. Атакующие были вооружены ножами. Двоих подозреваемых задержали сотрудники полиции.
В результате нападения ранены четыре человека от 17 до 26 лет, их госпитализировали. В настоящий момент их жизням ничего не угрожает,
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