Наоми Кэмпбелл Наоми Кэмпбелл Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Супермодель Наоми Кэмпбелл заняла место в первом ряду на показе итальянского бренда Off-White на парижской Неделе моды.

49-летняя британка «смело» появилась на публике в белом блейзере, под которым не было ни майки, ни бюстгальтера, отмечает Daily Mail. Образ она дополнила юбкой с цветочным принтом, крупными очками и украшениями-цепочками.

Ранее News.ru писал, что старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка выступила на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Пользователи Сети обратили внимание не на выступление, а на её образ — советник американского лидера, по всей видимости, забыла про нижнее бельё.

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