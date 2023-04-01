Наместника лавры в Киеве отправили под домашний арест

Фото: OLEG PETRASYUK/PA/ТАСС

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в центре)

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) отправили под домашний арест. Об этом сам священнослужитель рассказал в беседе с прихожанами. Запись обнародовало издание «Вести.ua». Также митрополит сообщил, что должен подписать некий протокол.

Мне дали домашний арест, — заявил митрополит.

В УПЦ рассказали, что митрополита вызвали на допрос, который должен пройти только в 12:00 мск. После этого священнослужителю изберут меру пресечения.

Ранее Павел (Лебедь) заявил, что ему вручили уведомление о возбуждении уголовного дела по подозрению в разжигании религиозной розни и работе на РФ. Утром 1 апреля он сказал, что в его доме прошли обыски.

Накануне члены комиссии по приемке объектов снова приехали в Киево-Печерскую лавру, однако верующие не допустили их к помещениям монастыря. Чиновники уже приезжали накануне, однако свою работу так и не начали. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что сила по отношению к верующим при «очистке от людей государственного заповедника» применяться не будет.

До этого Павел говорил, что президент Украины Владимир Зеленский не получит прощения от Господа за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. По мнению митрополита, Зеленскому и его «своре» стоит бояться и ждать горя.