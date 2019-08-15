https://static.news.ru/photo/56bd1330-bf58-11e9-a18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО «Газпром» $3 миллиардов в конце 2020 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму — около 3 миллиардов долларов (2,6 миллиарда долларов плюс проценты — прим. ред.). Начнём взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года, — сказал Витренко в интервью « Экономической правде ».

Ранее News.ru писал, что суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляционные жалобы «Газпрома» на исполнение решений Стокгольмского арбитража о принудительном взыскании $2,6 млрд с российской компании.

«Газпром» должен выполнить решение Стокгольмского арбитража, обязавшего сырьевого гиганта поставлять Украине ресурсы по более низкой цене, чем это было обговорено ранее с «Нафтогазом», заявил представитель президента Украины Андрей Герус. Он добавил, что Киев всегда будет настаивать на скидке во время обсуждений поставок голубого топлива для нужд страны.