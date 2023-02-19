«Надежд более нет»: военкор Поддубный о положении ВСУ под Артемовском Военкор Поддубный заявил, что бойцам ВСУ скоро придется «выскакивать» из Артемовска

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинским военным в ближайшее время придется «выскакивать из Артемовска из-за активного продвижения российских войск, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, сейчас командование ВСУ по возможности старается не отправлять свежих солдат на линию соприкосновения, однако в скором времени находящиеся в Артемовске украинские военнослужащие могут попасть в окружение ВС РФ.

Под Артемовском для врага обстановка складывается тяжелая, <...> после потери Парасковиевки надежд более нет. В предсказания играть не будем, но при определенных наших успехах противнику придется выскакивать из Артемовска. Хотя может уж будет и поздно и часть гарнизона врага попадет в окружение. Но опять же, произойдет это только в случае сохранения инициативы и темпа продвижения музыкантов, — написал Поддубный.

По его словам, положение российских военных на участке Кременная — Сватово складывается как никогда удачно. Он уточнил, что бойцы ВС РФ постоянно перехватывают контроль над отдельными территориями в пригороде Артемовска.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил об эвакуации командования группировки войск ВСУ из Артемовска. Он подчеркнул, что все основные в город дороги находятся в зоне обнаружения российской артиллерии, благодаря чему пути снабжения ВСУ затруднены или даже блокированы.