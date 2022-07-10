«Надеюсь, больше не увидимся»: немцы обрадовались увольнению посла Украины Читатели Die Welt обрадовались увольнению посла Украины в Германии Мельника

Фото: IMAGO/Christian Spicker/ТАСС

Андрей Мельник

Читатели немецкой газеты Die Welt написали, что увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника оказалось для них долгожданным событием. Некоторые не стали скрывать своих радостных эмоций по этому поводу. Они отметили, что в последнее время не понимали, почему германское правительство никак не реагирует на резкие высказывания украинского дипломата.

Я рад, что этого невыносимого парня здесь больше не будет. Жалко только, что его отозвал Киев: я бы предпочел, чтобы его выгнали мы, — считает Andreas A.

Некоторые пользователи назвали Мельника дерзким националистом и отметили, что он теперь наверняка часто будет посещать могилу его героя Степана Бандеры.

В последние несколько месяцев я недоумевал, почему наше правительство терпит оскорбительные и самонадеянные инсинуации посла Украины. Видел я несколько ток-шоу с ним. Какая радость, что он уезжает из Германии, — отметил Heinz R.

Многие пользователи Сети написали, что увольнение посла Украины в ФРГ стало настоящим бальзамом для их душ. По их словам, в последние месяцы дипломат вел себя неприлично и просто невыносимо.

Увольнение посла в Германии Андрея Мельника состоялось накануне, такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский. Некоторые СМИ написали, что теперь Мельника могут повысить до заместителя главы украинского МИД. Читатели польских изданий с непониманием отнеслись к таким новостям и заявили, что за высказывания Мельника и решение назвать Бандеру «борцом за свободу» его нужно наказывать, а не повышать.