Начальник херсонского СИЗО обвинил СБУ в организации бунта Начальник СИЗО Херсона обвинил СБУ в организации бунта заключённых

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Бунт в херсонском СИЗО был организован Службой безопасности Украины (СБУ). Побег заключённых должен был дестабилизировать ситуацию в городе и дискредитировать военно-гражданскую администрацию. Ведомство планировало обвинить в произошедшем Россию, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

Он пояснил, что сам является агентом СБУ с 2005 года, его позывной «Гурон». Бунт планировался спецслужбой давно. По словам Гурякова, он неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в СИЗО и при этом кураторы СБУ оказывали на него давление.

11 мая он получил команду от куратора из СБУ выпустить всех заключённых из камер. Обстановка в СИЗО начала накаляться, охране пришлось применить оружие, в результате чего один участник беспорядков был убит.

Кураторы прояснили, что это необходимо для того, чтобы осуждённые вышли в город и начали устраивать массовые беспорядки, чтобы потом обвинить в этом Россию, — сказал Гуряков.

Он добавил, что подобные акции планировались не только в СИЗО, но и других учреждениях.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Херсона находятся 280 заключённых. В их числе есть осуждённые за тяжкие преступления. 13 человек приговорены к пожизненным срокам.