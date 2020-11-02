Наблюдатели ОБСЕ признали выборы главы Молдавии конкурентными

https://static.news.ru/photo/5bc6626a-1d16-11eb-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная кампания на выборах руководителя Молдавии является конкурентной, считает глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Кориен Йонкер. Об этом она заявила во время пресс-конференции 2 ноября.

В конкурентной кампании у избирателей была возможность выбрать между уникальными политическими альтернативами, — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что первый тур голосования во время пандемии COVID-19 власти страны организовали на профессиональном уровне.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии подвела итоги первого тура президентских выборов. По результатам голосования лидирует экс-премьер Майя Санду, конкуренцию на втором этапе ей составит действующий президент Игорь Додон. Шансы последнего на победу всё меньше, и это всерьёз ставит вопрос о будущем курсе республики и отношениях официального Кишинёва с Москвой.

Согласно данным молдавской ЦИК, Майя Санду, выдвинувшая свою кандидатуру от проевропейской партии «Действие и солидарность», получила 36,16% голосов, в то время как президент Игорь Додон, поддерживаемый пророссийской Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), 32,61%. Поскольку ни один из претендентов на президентское кресло не набрал абсолютного большинства (50% + 1 голос), в республике состоится второй тур голосования, уже назначенный на 15 ноября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кандидат в президенты Молдавии Майя Санду прокомментировала итоги первого тура выборов. По её словам, результаты голосования доказали, что страна может объединиться против коррупции.