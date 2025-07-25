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25 июля 2025 в 19:56

На Западе указали на поворотную точку в политике Зеленского

WP: Зеленский лишил НАБУ независимости и получил бунт

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Разгром Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и передача его полномочий Генпрокуратуре стал поворотным моментом в политической карьере украинского лидера Владимира Зеленского, пишет The Washington Post. После вступления закона в силу в стране вспыхнули массовые протесты — жители обвинили власти в демонтаже антикоррупционной системы.

Вечером 22 июля тысячи людей вышли на улицы с лозунгами: «Мы уже это проходили», «Хватит фарса», «Не за это погиб мой отец». Критика звучала как со стороны украинцев, так и от западных партнеров.

В ночь с 21 на 22 июля депутаты правящей партии «Слуга народа» внесли поправки в зарегистрированный законопроект: согласно им, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) перешли под контроль Генпрокуратуры. Документ был принят Радой, подписан президентом и опубликован в кратчайшие сроки. За день до голосования СБУ провела 80 обысков, касающихся 19 сотрудников НАБУ.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что Зеленский, теряя международную поддержку, пытается найти новую опору внутри страны через альянс с криминальными структурами. По мнению эксперта, президент Украины сознательно ослабляет антикоррупционные институты, чтобы контролировать финансовые потоки.

До этого оппозиция разработала трехэтапный план по смещению Зеленского на фоне протестов. Он включает: публикацию компромата на окружение президента через НАБУ с требованием отмены изменений в закон об антикоррупционных органах, отставки главы Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также ультиматум Зеленскому: отказаться от власти или уйти в отставку.

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