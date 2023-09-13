На Западе рассказали, какими ракетами нанесен удар по Севастополю Sky News: Украина применила ракеты Storm Shadow при атаке на завод в Севастополе

Фото: Air Force Tech. Sgt. Christopher Hubenthal

Британские крылатые ракеты Storm Shadow использовались Украиной при атаке на судоремонтный завод имени С. Орджоникидзе в Севастополе, сообщил телеканал Sky News. Канал ссылается на западных и украинских чиновников, знакомых с ситуацией.

Это были Storm Shadow, — говорится в сообщении.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».

Генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что предотвратить новые атаки ВСУ на Севастополь реально, если усилить ПВО вокруг города, увеличив количество РЛС, а также самих установок ПВО. По его словам, следует исключить возможность появления слепых зон в радиолокационных полях.