02 ноября 2025 в 17:41

На Западе раскрыли, кому выгодны взрывы на НПЗ в Европе

TAC: атаки на НПЗ в Венгрии и Румынии могла совершить Украина

Пожар на НПЗ венгерского нефтяного гиганта MOL в Сазхаломбатте Пожар на НПЗ венгерского нефтяного гиганта MOL в Сазхаломбатте Фото: EPA/ТАСС

Россия не имела мотивов взрывать собственных потребителей нефти в Венгрии и Румынии, сообщило The American Conservative. По мнению журналистов издания, за это может быть ответственна Украина.

Конечно, у России нет никаких мотивов взрывать собственных потребителей нефти в то время, когда ее нефтяные компании подвергаются санкциям, а ее собственные нефтеперерабатывающие заводы становятся мишенью для украинских ракет и беспилотников большой дальности. Венгерские СМИ предполагают, что именно Украина атаковала две европейские страны, — отметили журналисты.

Ранее два крупных инцидента произошли на нефтеперерабатывающих заводах в Восточной Европе. В Румынии взрыв прогремел на предприятии Petrotel-Lukoil в Плоешти, а в Венгрии пожар охватил крупнейший завод MOL в Сазхаломбатте.

Политолог Вадим Сипров допустил причастность британских спецслужб к взрывам на НПЗ в Восточной Европе. Аналитик указал, что ЧП произошли в Венгрии, Словакии, которые поддерживают Россию, а также в Румынии. По его словам, прогремевшие взрывы стали частью цепочки провокаций, с помощью которой пытаются дестабилизировать ситуацию в этих странах.

Россия
Украина
НПЗ
Румыния
Венгрия
