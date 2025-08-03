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03 августа 2025 в 15:55

На Западе планируют похоронить почетного короля Испании за границей

Mundo: почетный король Хуан Карлос I больше не вернется в Испанию

Хуан Карлос I Хуан Карлос I Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Почетный король Испании Хуан Карлос I понимает, что вряд ли когда-то вернется из ОАЭ на родину, сообщает газета Mundo. Поэтому монаршее лицо строит планы на похороны за границей, пояснили в издании.

Отец Филиппа VI (Хуан Карлос I. — NEWS.ru) считал, что временный отъезд… был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут, — подчеркнули журналисты.

Отмечается, что король сложил свои полномочия в пользу сына Филиппа в 2014 году, сохранив за собою титул короля. В августе 2020 года монарх уехал в ОАЭ на фоне коррупционного скандала. Чуть раньше его сын лишил отца средств бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства.

Ранее Иэн Болл, который попытался застрелить полицейского при попытке похищения дочери Елизаветы II, принцессы Анны, в 1974 году, заявил о своей невиновности. По его словам, преступление якобы было сфабриковано для поднятия продаж автобиографии монаршей особы.

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