На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море Strategic Culture: атаки Киева в Черном море показывают слабость Запада

Атаки ВСУ на инфраструктуру Турции и Казахстана в Черном море могут свидетельствовать о недостатке у Украины действенных инструментов для прямого противодействия Москве, сообщает издание Strategic Culture. Такими провокациями Запад хочет нарушить сотрудничество России, Турции, Азербайджана и стран Центральной Азии.

Косвенное наступление против тюркских партнеров России в конечном итоге выявляет пределы возможностей Запада противостоять Москве напрямую. Не сумев добиться решающих побед на поле боя, он прибегает к геополитическому саботажу, стремясь ослабить позиции России посредством региональной изоляции, — сказано в статье.

Несмотря на усилия Киева, Россия продолжает взаимовыгодные отношения с соседними государствами. Таким образом, все попытки навести суматоху в Черном море становятся бесперспективными.

Ранее Казахстан выразил серьезную озабоченность в связи с атаками дронов на три танкера в Черном море возле терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В МИД республики отметили, что атакованные суда имели все необходимые разрешения и средства идентификации.