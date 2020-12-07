На юге Украины обнаружили очаг птичьего гриппа

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Украина заявила о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа на одном из частных хозяйств Николаевской области.

Украинские власти передали информацию о вспышке вируса во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) 5 декабря, говорится в сообщении международного ведомства.

Ранее власти Южной Кореи сообщили о выявлении двух новых очагов птичьего гриппа, один из которых имеет высокопатогенный штамм. Кроме того, в конце ноября власти страны приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы на одном из хозяйств страны.

Накануне вспышки птичьего гриппа привели к необходимости уничтожить 40 тысяч индеек на птицефермах Великобритании. 30 тысяч птиц убили в графстве Норфолк на востоке страны, ещё больше 10 тысяч — в Северном Йоркшире.

Как писал NEWS.ru, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепунов заявил, что человечество в обозримом будущем может столкнуться с ещё одной опасной эпидемией. По его мнению, большую опасность может представлять выявленный в Японии птичий грипп, который в разгар борьбы большинства стран с COVID-19 может стать новой опасной угрозой.