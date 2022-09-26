На выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция Данные экзитполов: правоцентристы лидируют на выборах в парламент Италии

Фото: Massimo Percossi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджа Мелони

Правоцентристская коалиция, включающая партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия», лидирует на выборах в итальянский парламент. Коалиция набирает от 41% до 45% голосов, сообщает телеканал Rai News 24 со ссылкой на результаты экзитполов.

Внутри коалиции лучший результат (от 22% до 26%) показывает партия Джорджи Мелони «Братья Италии». У левоцентристской коалиции во главе с Демократической партией показатель не превышает 30% голосов.

По данным МВД, которое в Италии выполняет функции избиркома, явка к 23:00 по местному времени (00:00 мск) составила 64,7%. На предыдущих выборах в 2018 году явка была около 73%.

Ранее стало известно, что по итогам выборов будет создано новое правительство взамен распавшейся коалиции опытного евротехнократа Марио Драги. Безусловным фаворитом называют правую партию евроскептиков «Братья Италии» во главе с 45-летней Джорджей Мелони. У нее есть все шансы стать первой в истории Италии женщиной-премьером.