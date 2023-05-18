На Украине заявили об игнорировании требований России в зерновой сделке Посол Украины в Турции Бондар заявил, что зерновая сделка не учитывает требования России

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Зерновая сделка игнорирует выполнение российских требований, заявил посол Украины в Турции Василий Бондар. По его словам, соглашение не учитывает реанимирование аммиакопровода Тольятти — Одесса и снятие санкций с банков и организаций, которые занимаются торговлей зерном и удобрениями, передает РИА Новости.

В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России. Само соглашение предусматривает механизмы функционирования зернового коридора из украинских портов на международные рынки, — сказал дипломат.

18 мая МИД России сообщил, что зерновая сделка продлена на два месяца и не подлежит каким-либо изменениям. В ведомстве назвали пять ключевых задач, которые должны быть решены к 17 июля, в противном случае Москва откажется от дальнейшей пролонгации соглашения. Российская сторона требует переподключения Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT, разблокирования транспортной логистики и страхования, реанимирования аммиакопровода Тольятти — Одесса, поставок запчастей для сельхозтехники и разморозки активов российских компаний.

Продуктовая сделка была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле. В ее основе лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.