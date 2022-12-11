На Украине заявили о создании дрона-камикадзе с функцией возврата «Укроборонпром» заявил о создании дрона-камикадзе с функцией возврата

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель проектов концерна «Укроборонпром» Олег Болдырев заявил о создании дронов-камикадзе с возможностью возвращения на базу. В эфире телеканала «Настоящее время» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) он рассказал, что устройство уже проходит испытательные полеты и в скором времени будет использоваться для нужд ВСУ. В остальном функционале беспилотники не будут отличаться от иранских «Шахидов», подчеркнул он.

Он (беспилотник. — NEWS.ru) уже есть. Я бы назвал его «нулевым пациентом». Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря о ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата, — отметил Болдырев.

По его словам, появление возвратного беспилотника не сможет переломить ситуацию на поле боя, однако может повлиять на правила их ведения.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о широком применении беспилотников чеченскими подразделениями в зоне проведения спецоперации. К своему посту он прикрепил видео, в котором показана подготовка бойцов управлению БПЛА на линии фронта. Он объяснил военную подготовку на линии огневого соприкосновения тем, что в этом случае практика и теория совмещаются, а это позволяет ускорить процесс обучения.