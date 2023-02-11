На Украине заявили о потере лучших бойцов под Артемовском «Русская весна»: экс-главарь «Азова» признался, что ВСУ теряют лучших бойцов в Артемовске

Фото: IMAGO/Dmytro Nikolaienko/Global Look Press

Ситуация в Артемовске (Бахмуте) и вокруг города с каждым днем становится все более тяжелой, заявил бывший командир полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Максим Жорин в Telegram. По его словам, которые приводит издание «Русская весна», в районе города Украина теряет лучших бойцов.

Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов, — рассказал экс-командир полка.

Он добавил, что российские подразделения продвигаются по частному сектору и в промзоне Артемовска. По мнению Жорина, нынешние потери ВСУ вряд ли получится компенсировать, если Запад даст Киеву танки и авиацию.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил в интервью военкору Семену Пегову, что главной задачей российских сил в Артемовске является дать возможность войскам продвигаться вперед. Он назвал этот город «главной точкой притяжения» украинской армии.