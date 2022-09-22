На Украине заявили о намерении НАТО присоединиться к Киеву Кулеба на вопрос о членстве в НАТО заявил, что Альянс хочет присоединиться к Украине

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Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО желает присоединиться к Киеву. Так он ответил на вопрос о киевских планах по членству в Альянсе, сообщает ТАСС.

Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине, — подчеркнул дипломат.

Кулеба 22 сентября был участником заседания Совбеза ООН по Украине.

Дипломат ранее заявил, что не будет встречаться на полях Генассамблеи ООН с коллегой из России Сергеем Лавровым, даже если российский министр этого захочет.

Ранее стало известно, что Киев не совсем серьезно относится к требованиям России об обеспечении внеблокового статуса Украины, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, Киев стал так относиться к Москве после ее реакции на подачу заявки на членство в НАТО Швецией и Финляндией.