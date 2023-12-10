«Чтобы сократить потери»: на Украине раскрыли, где ждать отступления ВСУ «Страна.ua»: ВСУ вынужденно переходят в оборону и оставят ряд позиций в Донбассе

Фото: МО Украины

ВСУ вынужденно переходят в оборону и должны будут оставить ряд «неудобных» позиций, чтобы сократить потери, заявил украинский военный Арти Грин. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», наступательный потенциал ВСУ «или исчерпан, или недостаточен».

Мы будем вынуждены оставлять неудобные позиции, которые мы занимаем достаточно долго, со времен еще харьковского наступления. Нам придется оставить плацдарм и на левом берегу Черного Жеребца и, возможно, на левом берегу Оскола. Для того, чтобы минимизировать свои потери, — заявил Грин.

Он добавил, что Киев и союзники недооценили подготовку российской армии. По его словам, это привело к тому, что на момент начала украинского наступления шансов у ВСУ «никаких и не было».

Ранее руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без одобрения помощи Киеву в Конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в противостоянии с Россией. Он также отметил, что без прямой бюджетной поддержки Вашингтона властям Украины будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

До этого сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи заявил, что Украина может стать частью России, если законодатели в США не согласуют помощь Киеву на следующий год. Он подчеркнул, что Вашингтону нельзя медлить с принятием решения.