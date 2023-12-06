Офис Зеленского признал риск поражения: новости СВО на утро 6 декабря Ермак: есть высокий риск поражения Киева в конфликте с РФ без помощи Вашингтона

Фото: president.gov.ua

Без одобрения помощи Украине в Конгрессе США у Киева существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте с Россией, заявил руководитель офиса главы украинского государства Андрей Ермак. Он также отметил, что без прямой бюджетной поддержки Вашингтона властям Украины будет трудно поддерживать население и обеспечивать выживание людей.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 5 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Ермак о риске поражения Украины

Ермак заявил, что Украина впредь намерена комбинировать оборону и некоторые наступательные операции по ряду направлений. Также он подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось». По его словам, Киеву в настоящее время необходим конкретный план, который будет поддержан «самой ответственной страной в мире».

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, хотя я хотел сказать если она не случится, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где мы находимся сейчас. И, конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать [территории], это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — сказал Ермак.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Глубинная разведка группировки войск «Запад» на Купянском направлении ликвидировала склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины, произведенного в странах НАТО, сообщили в Минобороны РФ. Особенностью операции в оборонном ведомстве назвали тот факт, что разведчики сделали это в тылу противника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ми-28Н

Экипажи российских вертолетов Ми-28Н нанесли удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении, сообщили в МО РФ. Ударная группа «Ночных охотников» обстреляла позиции противника, приблизившись к ним на предельно малой высоте.

Подразделения противовоздушной обороны ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Там уточнили, что при осуществлении задачи бойцы применили переносные ракетные комплексы «Верба» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

Кроме того, российская группировка войск «Юг» на Донецком направлении ликвидировала порядка 270 военнослужащих ВСУ и две бронемашины, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, также были отбиты три атаки украинских штурмовых групп.

В каком регионе РФ сработала ПВО

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, были сбиты три беспилотника. В МО РФ заявили, что инцидент произошел 5 декабря около 20:00 мск. По информации ведомства, три аппарата были уничтожены, еще три удалось перехватить.

По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона уточнил, что после падения обломков поврежден один легковой автомобиль в поселке Репном.

Фото: МО РФ

Почему Зеленский не выступил перед сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление перед сенаторами США, сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Выступление должно было состояться 5 декабря по видеосвязи.

Отказ Зеленского выступить на «секретном брифинге» перед сенаторами США связан с «рядом причин», заявила депутат Верховной рады Александра Устинова. При этом конкретных причин она не назвала.

От чего отрекся глава Минобороны Германии

Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. По его словам, Берлин при этом занимает второе место по объемам помощи, оказываемой Киеву, «намного опережая других».

Что сказал Байден о возможном прекращении поддержки Киева

Президент США Джо Байден назвал «полным безумием» отказ конгресса выделить запрашиваемые Белым домом средства на дальнейшую поддержку Украины. По его словам, это идет вразрез с интересами Вашингтона.

Он выразил уверенность, что в конечном итоге законодатели все же одобрят запрос Белого дома и помощь Киеву будет выделена. Байден добавил, что обсуждал данный вопрос с некоторыми конгрессменами, но не уточнил, с кем именно.

Фото: Official White House/Adam Schultz Джо Байден

Чем поддержка Украины может обернуться для США

США могут оказаться в затруднительной ситуации в конце года из-за помощи Украине, заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. По ее словам, Штатам может стать трудно оказывать военную поддержку Киеву, не снижая боеготовности своих вооруженных сил.

Что сказал Путин о 99-м самоходном артиллерийском полке

Президент России Владимир Путин поздравил 99-й самоходный артиллерийский полк с присвоением почетного наименования «гвардейский». Глава государства назвал его действия в зоне специальной военной операции образцовыми и выразил уверенность, что бойцы будут и дальше с честью служить Родине.

Глава государства подчеркнул, что бойцы являются примером проявления массового героизма, отваги, стойкости и мужества при защите Отечества и государственных интересов России. Путин пожелал командованию и личному составу полка здоровья и успехов.

Фото: Kremlin.ru Владимир Путин

Что сенатор СФ ответил Варшаве на призывы к войне

Сенатор Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru назвал подготовку Польши к войне с Россией бредом. До этого глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьер заявил, что НАТО должно быть готово к прямому боестолкновению с РФ через три года.

«На мой взгляд, это отражение состояния ума немалого числа западных политиков. Они уже настолько оторвались от реальности, что их бредни стали доминировать в собственном миропонимании. Они сами в это поверили и теперь пытаются транслировать на всех остальных. Это просто бред. Какие-то годы, кто-то куда-то нападет. Усиленно ищут темную кошку в темной комнате, хотя ее там нет», — сказал Климов.

Русофобия в Польше обусловлена многовековым российско-польским противостоянием, сказал NEWS.ru президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Мжевич. Он отметил, что близость культур не всегда способствует примирению и иногда толкает к конкуренции, как это было с двумя славянскими цивилизациями.

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