«Станет частью России»: сенатор предсказал судьбу Украины без поддержки США Сенатор Мерфи: без дальнейшей поддержки США Украина может стать частью России

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Крис Мерфи

Украина может стать частью России, если законодатели США не согласуют помощь Киеву на следующий год, заявил сенатор от Демократической партии США Крис Мерфи. По его словам, которые приводит Defense News, медлить Вашингтону с принятием решения нельзя.

Нам прямо сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом. Я разочарован тем, что республиканцы относятся к этому несерьезно, все объясняется ставками в этой ситуации. А ставки таковы: будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России, — сказал сенатор.

Ранее президент США Джо Байден назвал «полным безумием» отказ конгресса выделить запрашиваемые Белым домом средства на дальнейшую поддержку Украины. По его словам, это идет вразрез с интересами Вашингтона. Он выразил уверенность, что в конечном итоге законодатели все же одобрят запрос Белого дома и помощь Киеву будет выделена.

Накануне похожим образом о судьбе Украины без дальнейшей помощи со стороны США высказался депутат бундестага ФРГ Антон Хофрайтер. Он предположил, что Вашингтон свернет поддержку Киева в случае прихода к власти Дональда Трампа.