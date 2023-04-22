На Украине засняли на видео ползущие в грязи танки Leopard 2 «Военкоры русской весны» показали видео с ползущими в грязи танками Leopard 2

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Колонна немецких танков Leopard 2 A4 и американских бронетранспортеров M113 уже движется в зону боевых действий на Украине, кадрами с военной техникой поделился Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны». На записи видно, как танки и БТР буквально ползут по грязи и лужам. Их точное местоположение не уточняется.

Колонна танков Leopard 2A4 и американских БТР M113 ползет по грязи где-то на Украине. Враг продолжает интенсивно осваивать, полученную от НАТО боевую технику, — говорится в сообщении военкоров.

Ранее неназванный сотрудник офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что танки Leopard вышли из строя, не поучаствовав в сражениях на Украине. Они стали непригодны для участия в боевых действиях после первой обкатки, отметил источник.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Киев, Берлин и Варшава подписали соглашение о создании в Польше ремонтного центра для поставляемых на Украину танков Leopard 2, использующихся в боевых действиях. Центр начнет работать в конце мая.