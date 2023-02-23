На Украине захотели отказаться от импорта газа Bloomberg: Украина планирует отказаться от импорта газа в 2023 году

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Украина планирует отказаться от импорта газа в этом году, заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Алексей Чернышов в интервью Bloomberg. По его словам, достичь этого планируется за счет увеличения внутреннего производства для удовлетворения потребностей страны.

Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны заниматься этим сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины, — сказал Чернышов.

Он отметил, что «Нафтогаз» увеличил добычу на 8%, а частные компании — на 16% в этом году на фоне запрета на экспорт топлива. Отмечается, что попытка обойти импорт газа станет первой в истории страны с момента обретения независимости в 1991 году.

Чернышов напомнил, что правительство страны ранее заморозило тарифы на коммунальные услуги для населения, пообещав компенсировать «Нафтогазу» разницу между импортируемым газом и ценами на внутреннем рынке, однако еще не сделало этого. По его словам, долг перед компанией составляет 177 миллиардов гривен ($4,8 млрд), а муниципалитеты и газораспределительные компании должны 112 миллиардов гривен.

Ранее Чернышов заявил, что на Украине запущен процесс сертификации компании «Укртрансгаз» как оператора газохранилищ по регламентам Евросоюза. По его словам, после этой процедуры страна сможет стать одним из хранилищ стратегических запасов газа ЕС.