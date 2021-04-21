СБУ задержала десятки пророссийских активистов

https://static.news.ru/photo/1050249e-a298-11eb-a9b9-96000091f725_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

В Харькове задержаны свыше 60 человек, которые намеревались устроить акции протеста в интересах России. Об этом заявили в Службе безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, все эти люди являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области. В город они были направлены якобы по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения акций, провоцирования общественного недовольства и противоправных действий во время проведения очередной сессии горсовета.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России «картинку» для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что эксперт Валентин Землянский предрёк «бессмысленный и беспощадный» бунт на Украине из-за ухудшения социально-экономической ситуации. По его словам, украинцы понимают, что их всех за последние годы дважды «кинули». В стране не осталось политиков, которым граждане могут поверить.