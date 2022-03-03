На Украине выведены из строя более 1500 объектов военной инфраструктуры

За всё время проведения спецоперации на Украине выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры. В их числе более полусотни пунктов управления и узлов связи ВСУ, различные виды боевой техники и вооружений, сообщает Минобороны России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По данным ведомства, в ходе спецоперации уничтожены 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и миномётов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожено 47 самолётов ВСУ на земле и 11 в воздухе.

Российские вооружённые силы установили контроль над населёнными пунктами Токмак и Васильевка. Находившиеся там украинские военные отказались от сопротивления и сложили оружие. После подписания расписок о неучастии в боевых действиях они смогут вернуться к своим семьям. Наряду с этим под контроль взят областной центр Херсон.

Ранее Минобороны РФ опубликовало в YouТube видео действий российских военных подрaзделений на Украине. В частности, на кадрах видно бойцов армейской aвиации и спецназа. Кроме того, ведомство показало нанесение ударов по украинской военной технике с вертолётов.