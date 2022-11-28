На Украине возникли проблемы с хлебом из-за отключений электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко в интервью Agro Portal заявил, что регулярные отключения электричества на Украине не позволяют обеспечить технологию выпечки хлеба. По его словам, при остановке печи вся партия может быть отправлена на утилизацию.

Процесс выпечки хлеба непрерывен, и во время действия графика стабилизационных или аварийных отключений мы не сможем обеспечить технологию. Есть довольно долгий цикл производства определенных сортов хлеба, где процесс от подачи муки до упаковки занимает более шести часов. И прервать этот процесс на любом этапе или остановить печь — значит отправить всю партию, а это тонны хлеба, на утилизацию, — сообщил Дученко.

Ранее Минэнерго Украины сообщало, что большая часть электростанций республики приостановила работу. Уточнялось, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены после массированного ракетного обстрела украинской территории.

Космическое агентство NASA ранее опубликовало спутниковый снимок Украины во время блэкаута в республике. На кадре было видно, что территория полностью погружена во тьму, а ее границы видны благодаря ярко освещенным городам и населенным пунктам в соседних странах, включая Россию.