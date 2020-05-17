На Украине в Шепетовке запретили посещать религиозные службы из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/c5423c36-9829-11ea-9cb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Руководство украинского города Шепетовка в Хмельницкой области ввело запрет для своих жителей на посещение религиозных учреждений из-за подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным местного Минздрава, в регионе зафиксированы 253 заболевших, вылечиться удалось 65 пациентам. Всего на Украине число подтверждённых случаев COVID-19 составляет 18 291, 514 умерли, 5116 выздоровели.

После обнаружения на территории города двух новых подтверждённых случаев заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом COVID-19, и 12 случаев в Шепетовском районе и принимая во внимание, что все больные являются работниками и служителями Городищенского мужского монастыря, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета городского совета приняла решение о запрете с 16 мая 2020 года на территории города посещения и проведения каких-либо мероприятий служителями религиозных учреждений всех конфессий, — сообщается на сайте горсовета.

К 17 мая в мире коронавирусом заражены более 4,6 млн человек, жертвами заболевания стали более 311 тысяч, а более 1,6 млн выздоровели. В России к этому дню подтверждено 281 752 случая коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших увеличилось на 9709. Выздоровели 67 373. Жертвами COVID-19 стал 2631 пациент, 94 из них скончались.

В Москве подтверждено 142 824 случая. За сутки заразились ещё 3855 жителей столицы, 27 490 выздоровели. Не смогли справиться с болезнью 1503 пациента. При этом 71 человек скончался за последние 24 часа.

Как писал NEWS.ru, ранее в ВСУ сообщили о новом случае заражения коронавирусом.