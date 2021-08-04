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На Украине ужесточили правила въезда в страну из России

02:01, 05 августа 2021
На Украине ужесточили правила въезда в страну из России Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press
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Правила въезда в страну для граждан из России и Индии из-за COVID-19 ужесточает Украина. Для въезжающих вводится обязательная самоизоляция, если они находились в этих странах в течение оследних семи дней перед пересечением украинской границы. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, его слова приводит РИА Новости.

По данным главы минздрава Украины, возвращается также обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих в страну граждан, не имеющих прививки. Чтобы получить беспрепятственный въезд. иностранцы должны пройти полный курс вакцинации, а граждане Украины иметь хотя бы одну прививку.

При въезде иностранцы должны предоставить негативный результат теста на COVID-19 и страховой полис. Однако в случае отсутствия прививок въезжающий должен в течение 72 часов уйти на самоизоляцию. В случае, если тест в результате даст отрицательный результат, самизоляцию можно будет прервать.

Ранее стало известно, что доктор Комаровский пожалел, что вовремя не уехал с Украины.

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