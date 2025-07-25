Представителей стран G7, приехавших в Украину в связи с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на два часа заперли без телефонов, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала. По его мнению, власти Киева могли пойти на такой шаг, чтобы иностранные представители не смогли оперативно передать информацию своим правительствам о ситуации на Украине.

Financial Times пишет, что послы оказались заперты без телефонов более чем на два часа. Вообще представляете, что это такое? То есть послы были взяты в заложники, — отметил Соскин.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский выразил мнение, что Зеленский ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «послал» американского коллегу Дональда Трампа. Президент Украины хочет избежать ответственности за хищение ресурсов США и «увильнуть» от исполнения ресурсной сделки, пояснил он.

Тем временем аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович считает, что ограничение полномочий НАБУ следует расценивать как антиамериканский переворот, который совершил украинский лидер. Специалист назвал бюро органом колониального надзора Вашингтона.