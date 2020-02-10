https://static.news.ru/photo/80af3814-4c23-11ea-b517-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Украины подготовили обвинение в государственной измене в отношении бывшего прокурора Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Автономной республики Крым, которая подчиняется офису генпрокурора Украины.

В ведомстве не называют имени фигуранта дела, однако речь в документах явно идёт о женщине. Помимо этого, известно, что на момент присоединения Крыма к России эту должность занимала Наталья Поклонская, которая сейчас является депутатом Государственной думы.

В вину ей вменяют уголовное преследование одного из руководителей запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа». В материалах сказано, что она настаивала на заключении мужчины под стражей, передаёт ТАСС.

В случае доказанности вины Поклонской грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Поклонская призвала ООН «вытравить» тех, кто приравнивает себя к последователям лидера украинских националистов Степана Бандеры.