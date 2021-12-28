На Украине решили на государственном уровне отметить образование УПА

Верховная рада постановила в 2022 году отметить на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в РФ), сообщила пресс-служба украинского парламента. В следующем году в стране на государственном уровне также будут отмечать 25 лет с момента полёта в космос первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка и 350 лет со дня рождения украинского гетмана Филиппа Орлика.

Согласно постановлению, в 2022 году на государственном уровне будет отмечаться <...> 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии (1942), — говорится в сообщении.

14 октября в центре Киева прошёл марш радикалов. Мероприятие было приурочено к годовщине создания УПА и Дню защитников и защитниц Украины.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание «Героя Украины». Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет. По мнению депутатов, деятельность Бандеры была символом борьбы государства за независимость.

Бандера являлся одним из инициаторов создания УПА. Звание героя страны ему присвоил в 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Через несколько месяцев Донецкий окружной суд признал указ недействительным, поскольку Бандера не являлся гражданином Украины.