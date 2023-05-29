На Украине решили дерусифицировать Грузию В Верховной раде Украины предложили переименовать Грузию в Сакартвело

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Вид Тбилиси

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается переименовать Грузию во всех официальных документах в Сакартвело, отказавшись от русского названия страны. С такой инициативой выступили партии «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», документ опубликован на сайте украинского парламента.

Предлагается ввести использование на Украине на официальном уровне, в официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия Сакартвело вместо Грузии. Соответственно, грузинский народ (грузин) называть картвелами, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что такой шаг поможет не только избавиться от «русифицированного» названия страны, но и сблизить Киев и Тбилиси.

Сакартвело является самоназванием Грузии, что переводится как «страна картвелов», оно восходит к названию Картли, одной из основных исторических областей Грузии. В большинстве языков страну называют производными от латинского наименования Georgia. Предположительно, это связано с именем Святого Георгия, который считался покровителем страны.

В январе 2021 года аналогичным образом Грузию переименовали в Литве. Грузинский президент Саломе Зурабишвили приветствовала это решение Вильнюса и в ответ инициировала закон о переименовании Литвы на литовский лад, в Лиетуву.