Власти Литвы переименовали Грузию

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Госкомиссия по литовскому языку в ходе своего первого заседания в 2021 году сменила название Грузии на Сакартвело.

В графе «Официальные названия стран» удалить название «Грузия» и заменить на Сакартвело, — цитирует РИА Новости постановление комиссии.

Сакартвело — эндоним (самоназвание) Грузии. Оно восходит к названию Картли — одной из основных историко-географических областей Грузии и колыбели картвельской государственности.

На международном уровне Грузию называют на английском языке — Georgia. Предполагается, что это может быть связано с именем Святого Георгия, который считается покровителем этой страны. В средние века на территории Грузии было 365 храмов, посвящённых этому святому.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил на государственном уровне переименовать Россию в Московию. Свою идею он обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть соседей». Чем будет полезна Киеву реализация этой инициативы, парламентарий не уточнил.