На Украине предложили переименовать Россию в Москвовию

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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» считает, что Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию. Свою идею Никита Потураев обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть соседей».

Французы называют Германию Аллеманией, и что? А россияне — «Германия», а мы — «Нимеччина». И что, немцы как-то на нас обижаются из-за этого? Или, может, на россиян, или на французов? — спросил Потураев в эфире телеканала «Украина 24».

Ведущая сочла предложение депутата унизительным, чем возмутила парламентария:

Какое унижение, если они только при Петре I начали называться Российская империя? А до этого они назывались Московское царство или Московия и не обижались.

Он не уточнил, что даст Украине его инициатива.

Украинские политики периодически выступают с сомнительными заявлениями на историческую тематику. Так бывший глава МИД Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Мэр Киева Виталий Кличко рассуждал о существенном вкладе, который, по его мнению, внёс «в консолидацию стран Европы» Ярослав Мудрый.

Экс-президент Петр Порошенко называл основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Также, по его мнению, князь Владимир в 988 году крестил не Русь, а Украину и «именно тогда была создана Украинская церковь». А нынешний президент Владимир Зеленский, поздравляя в прошлом году верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина», писал NEWS.ru.