Верховный суд Украины рассмотрит 21 июля иск о назначении президентских выборов после истечения срока полномочий Владимира Зеленского, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, сохранение власти политиком из-за отмены голосования делает происходящее похожим на «выбор без выбора».

Мой иск про назначение выборов на Украине будет рассматриваться в понедельник в Верховном суде в 11:00 (совпадает с мск. — NEWS.ru), — подчеркнул парламентарий.

Президентские выборы на Украине должны были пройти еще 31 марта 2024 года, однако их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны». При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что Зеленский будет активно сопротивляться, если Запад решит сменить его на посла Киева в Великобритании Валерия Залужного. Депутат отметил, что Зеленский преследует только одну цель — остаться у власти.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что заявление президента Украины о невозможности даже частичной демобилизации в ВСУ вызвало огромную депрессию в украинском обществе. Эксперт считает, что в дальнейшем все это может привести к серьезным политическим последствиям для Зеленского.