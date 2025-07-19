Раскрыто, что сделает Зеленский в случае конкуренции с Залужным Депутат Чепа: Зеленский будет сопротивляться возможной замене на Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский будет сопротивляться, если Запад решит сменить его на посла Киева в Великобритании Валерия Залужного, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Зеленский преследует только одну цель — остаться у власти.

Конечно [будет сопротивляться]. Еще как будет. Все, что сегодня делается Зеленским — противостояние мирному соглашению, только одна цель — остаться у власти, — отметил Чепа.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что политические изменения в украинском правительстве не принесут существенных перемен. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он выразил мнение, что кадровые решения Владимира Зеленского обусловлены давлением западных союзников, прежде всего Соединенных Штатов.

До этого американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании, в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.