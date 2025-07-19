В Госдуме объяснили, что стоит за перестановками в Киеве Депутат Журавлев: перестановки в правительстве Украины ничего не изменят

Перестановки в правительстве Украины не приведут к реальным изменениям, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его мнению, действия украинского лидера Владимира Зеленского отражают давление со стороны западных партнеров, в частности США.

Перестановки в украинском правительстве не означают ровным счетом ничего. Зеленский периодически встряхивает банку с пауками, с удовольствием смотрит, как они грызутся между собой, но как будто не замечает, что подобное происходит, когда ему самому западные покровители отвешивают подзатыльник. Вот и сейчас США <...> настаивают на том, чтобы Украина организовала наступление. А Зеленский в ответ меняет министра обороны, будто признавая, что прежний был ни на что не способен, — подчеркнул депутат.

Журавлев также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров, несмотря на слухи об отставке, сохранит влияние в переговорах. По его словам, Умеров остается в составе переговорной группы, поскольку был заранее согласован с Вашингтоном, а украинский президент не хочет раздражать американскую сторону даже в мелочах.

Ранее Журавлев заявил, что США пытаются переложить финансовое бремя поддержки Украины на ЕС, принуждая европейцев закупать американское оружие для Киева. Парламентарий отметил, что в Европе растет недовольство нецелевым использованием средств и нежеланием безоговорочно финансировать все запросы Зеленского. По его словам, сами западные страны начали осознавать бесперспективность дальнейшего вливания денег в украинский конфликт.