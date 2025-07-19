Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не стоит ждать даже частичной демобилизации в ВСУ, вызвало огромную депрессию в украинском обществе, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, в дальнейшем все это может привести к серьезным для него политическим последствиям.

Зеленский заявил в Верховной Раде 18 июля, что никакой даже частичной демобилизации из ВСУ не будет ни для кого, до окончания войны. Это вызвало огромную депрессию в украинском обществе. И может иметь серьезные политические последствия, — написал Марков.

Ранее депутат Алексей Журавлев заявил, что политические изменения в украинском правительстве не принесут существенных перемен. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он выразил мнение, что кадровые решения Владимира Зеленского обусловлены давлением западных союзников, прежде всего Соединенных Штатов.

До этого американский журналист Сеймур Херш высказал предположение о возможной силовой смене власти на Украине. По его данным, администрация США рассматривает кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ныне занимающего пост посла в Великобритании, в качестве потенциального преемника Зеленского. Херш указал, что такие изменения могут произойти в течение ближайших месяцев.