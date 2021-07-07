На Украине рассказали об истериках Зеленского из-за НАТО

Свидетельством истерики в Киеве являются регулярные заявления украинского руководства по вопросу членства страны в НАТО и Евросоюзе. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» высказал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реализация реформ на Украине не является гарантией принятия страны в военный блок. Не только Украина должна хотеть вступить в Альянс, но и Альянс должен быть готов к расширению.

Это истерика. На самом деле офис президента, МИД и Зеленский, потерпели, на мой взгляд, сокрушительное поражение в международных отношениях. У нас когда-то были достаточно тёплые отношения с Венгрией, Германией, Францией, сегодня это наши оппоненты, — высказался Мураев.

Так он напомнил, что на консультативном референдуме по ратификации соглашения по ассоциации между ЕС и Украиной жители Нидерландов выступили против договора, а Венгрия блокирует стремление Киева в НАТО в связи с нарушением прав этнических венгров в Закарпатье.

По мнению Мураева, своим заявлением Аппатурай дал понять, что вопрос вступления Украины в НАТО — это сугубо политическое решение, где позиция киевских союзников, вроде Польши и стран Балтии, не является решающей.

Зеленский всё сделал для того, чтобы нас не уважали как страну в Германии и Франции. Мы это видели по его обращению при живой Меркель, которая ещё в должности, к кандидатам на роль канцлера, — заявил Мураев.

Экс-депутат отметил, что подобное поведение характеризует политическую незрелость руководства Украины и непонимание им геополитических процессов.